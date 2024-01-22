Дана Уайт высказался о резких заявлениях Шона Стрикленда

Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу жёстких высказываний, которые периодически делает американский боец Шон Стрикленд.

«Прежде всего, я никого не контролирую. У нас свобода слова. Неправильно контролировать то, что говорят другие, и указывать им, во что верить. Я так никогда не поступаю. Просто смешно говорить, что я надеваю на кого-то поводок. Свобода слова, брат. Люди могут говорить всё, что хотят. Каждый может верить во что угодно», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, в последнем бою Стрикленд встречался с Дрикусом дю Плесси. Поединок проходил в ночь с 20 на 21 января мск в Торонто (Канада), продлился всю дистанцию и завершился раздельным судейским решением (48-47, 47-48, 48-47) в пользу южноафриканского бойца. Таким образом, дю Плесси стал новым чемпионом организации в среднем дивизионе.