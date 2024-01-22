«Дай мне его». Коста попросил Дану Уайта устроить бой с дю Плесси

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста заявил о желании сразиться с действующим чемпионом южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

«Папа, дай мне его», – написал Коста в социальных сетях, обратившись к генеральному директору UFC Дане Уайту.

Дрикусу дю Плесси 30 лет. Южноафриканец дебютировал как профессионал в 2013 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. На пути к титулу он одолел британца Даррена Тилла, американца Дерека Брансона и австралийца Роберта Уиттакера.

Коста не выступал с августа 2022 года, когда на турнире UFC 278 победил единогласным решением американского экс-чемпиона Люка Рокхолда.

Ранее Дана Уайт назвал свой счёт в поединке Стрикленд — дю Плесси.