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Макгрегор встретился с Джейком Джилленхолом перед выходом их фильма «Дом у дороги»

Макгрегор встретился с Джейком Джилленхолом перед выходом их фильма «Дом у дороги»
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Известный боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал фото со знаменитым голливудским актёром Джейком Джилленхолом, с которым он вместе снялся в фильме «Дом у дороги».

«Официальный трейлер «Дома у дороги» выйдет завтра. Рад, что вы все его увидите! Величайший фильм режиссера Дага Лаймана на сегодняшний день! Для меня честь дебютировать вместе с таким звёздным актёрским составом и съёмочной группой! Спасибо вам всем!» — написал Макгрегор.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фильм является одноимённым ремейком картины 1989 года с Патриком Суэйзи в главной роли. Мировая премьера ленты состоится в марте этого года.

Ранее Конор прокомментировал слова Илона Маска об Ирландии.

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