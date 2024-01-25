«Поверьте мне». Дана Уайт сделал заявление на тему главного боя UFC 300

Президент UFC Дана Уайт выступил с комментарием по поводу главного события на предстоящем турнире промоушена – UFC 300.

«Мы работаем над несколькими различными вариантами. Поверьте мне, главное событие UFC 300 будет просто сумасшедшим. У нас есть несколько вариантов для главного боя. Я всё ещё изучаю их. Когда придёт время, я дам вам знать», — сказал Уайт на своей странице в социальных сетях.

Напомним, юбилейный, 300-й номерной турнир американского промоушена UFC пройдёт в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе США.

Ранее Дана сообщил, что двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо Кайла Харрисон подписала контракт с его лигой и выступит на UFC 300. Её соперницей станет Холли Холм.