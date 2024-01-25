Появились кадры с Конором Макгрегором из фильма «Дом у дороги»

В интернете появились фото из художественного фильма «Дом у дороги» с участием известного ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора. В этой картине бывший чемпион UFC в двух весовых категориях сыграл вместе с популярным голливудским актёром Джейком Джилленхолом.

Фото: ESPN MMA

Фото: ESPN MMA

Фильм является одноимённым ремейком картины 1989 года с Патриком Суэйзи в главной роли. Мировая премьера ленты запланирована на 21 марта 2024 года. По сюжету бывший боец UFC, получает работу вышибалой в придорожном клубе во Флорида-Кис, где сталкнётся с местной бандой.

В общей сложности в смешанных единоборствах Макгрегор провёл 28 поединков, в которых добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. В последнем бою, состоявшемся летом 2021 года, ирландец проиграл Дастину Порье.