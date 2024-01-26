Джонни Уокер обратился к экс-чемпиону UFC Макгрегору

Известный бразильский боец смешанных единоборств Джонни Уокер, выступающий в полутяжёлой весовой категории UFC, прокомментировал недавнее высказывание бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора по поводу предстоящей премьеры художественного фильма, в котором он снимался. Картина называется «Дом у дороги». Макгрегор снимался вместе с популярным голливудским актёром Джейком Джилленхолом.

«Мой актёрский дебют оставит след! Да здравствует Нокс! «Дом у дороги» можно будет увидеть начиная с 21 марта», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

«Как же здорово, поздравляю чемпион. С нетерпением буду ждать возможности посмотреть фильм, выглядит круто», — прокомментировал Уокер.