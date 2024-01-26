Артур Бетербиев высказался на тему исключения бокса из программы Олимпийских игр

Российский непобеждённый боксёр, чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев дал комментарий относительно исключению бокса из программы Олимпийских игр. По словам россиянина, ситуацию можно назвать «недоразумением», а решение политическим. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) поднимал вопрос об исключении бокса из программы Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Как отношусь к исключению бокса из программы Олимпийских игр? Мне кажется, это какое-то недоразумение, что-то непонятное случилось. Мне кажется, что бокс всегда будет олимпийским видом спорта. Это больше политическое решение», — сказал Бетербиев в эфире «Россия 24».