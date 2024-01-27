Чендлер отреагировал на заявление Макгрегора о турнире UFC 300

Бывший чемпион Bellator американец Майкл Чендлер прокомментировал сообщение экс-обладателя титула UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора из Ирландии.
Сегодня Конор в своих социальных сетях намекнул на то, что он подерётся на турнире UFC 300, опубликовав следующий пост:
«Макгрегор заключает сделку на UFC 300».
«Я принимаю. Скоро увидимся», — ответил Чендлер на сообщение Конора.
Турнир по смешанным единоборствам UFC 300 состоится 14 апреля текущего года. Он пройдёт в Лас-Вегасе (США). На днях генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что скоро он объявит мейн-ивент для данного мероприятия.
Напомним, Конор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. Профессиональный рекорд ирландца составляет 22-6.