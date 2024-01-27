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Чендлер отреагировал на заявление Макгрегора о турнире UFC 300

Бывший чемпион Bellator американец Майкл Чендлер прокомментировал сообщение экс-обладателя титула UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора из Ирландии.

Сегодня Конор в своих социальных сетях намекнул на то, что он подерётся на турнире UFC 300, опубликовав следующий пост:

«Макгрегор заключает сделку на UFC 300».

«Я принимаю. Скоро увидимся», — ответил Чендлер на сообщение Конора.

Турнир по смешанным единоборствам UFC 300 состоится 14 апреля текущего года. Он пройдёт в Лас-Вегасе (США). На днях генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что скоро он объявит мейн-ивент для данного мероприятия.

Напомним, Конор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. Профессиональный рекорд ирландца составляет 22-6.