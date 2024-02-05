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Александр Усик рассказал о своей форме на момент отмены боя с Фьюри

Александр Усик рассказал о своей форме на момент отмены боя с Фьюри
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Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжёлом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) рассказал об этапе, на котором находился его тренировочный лагерь.

«Мы пошли уже в спаррингах вниз. Это уже были не столь тяжёлые тренировки, как три недели назад. Мы пошли на восстановление.

Следующая неделя была бы завершением тренировочного лагеря, и мы бы полностью восстанавливались до 17 февраля и готовились к поединку», – заявил Усик в одной из своих социальных сетей.

Напомним, бой перенесён на 18 мая. Первоначально планировалось, что боксёры встретятся 17 февраля, но за две недели до боя Фьюри получил рассечение во время спарринга и объявил о том, что по состоянию здоровья не сможет принять участие в поединке с украинцем.

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