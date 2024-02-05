Усик назвал причину, по которой Тайсон Фьюри получил злополучную травму

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (21-0, 14 KO) поделился мнением о том, что могло стать причиной получения глубокого рассечения британцем Тайсоном Фьюри, с которым он должен был провести поединок 17 февраля.

«Я не могу судить человека. У него есть рассечение, это бывает в тренировочном лагере. Мне кажется, может, просто кое-кто дерзко относится к защите. Я имею в виду шлемы, перчатки, процедуры, которые мы делаем перед спаррингами, – то есть наложение на брови или на лицо вазелина для того, чтобы смягчить кожу.

Есть некоторые вещи, которые делают боксёры перед каждым спаррингом, чтобы защитить своё лицо. Ещё раз повторюсь: это защитные шлемы, это перчатки спарринг-партнёрам. Они немного больше, чем те, в которых мы боксируем. Мы боксируем в 10-унциевых перчатках, а тренируемся я в 20-унциевых. И спарринг-партнёры также тренируются в таких же перчатках.

Мне кажется, это моё мнение, что кто-то просто дерзко к этому относится. И это приводит к каким-то небольшим проблемам, вот и всё», – заявил Усик в одной из своих социальных сетей.

Напомним, новой датой боя между Усиком и Фьюри названо 18 мая.

Проморолик к бою Фьюри — Усик