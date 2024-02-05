Тренер Фьюри показал физическую форму Тайсона перед срывом боя с Усиком

Тренер по физподготовке Кристиан Блэклок, под чьим руководством занимается знаменитый британский боксёр, чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри, у себя в социальных сетях показал его физическую форму перед срывом поединка с чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком.

Фото: Из личного архива Кристиана Блэклока

Фото: Из личного архива Кристиана Блэклока

Специалист также добавил, что он опустошён.

Напомним, Фьюри и Усик должны были провести поединок 17 февраля. Бой должен был пройти в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Но незадолго до даты противостояния Тайсон получил рассечение во время спарринга и был вынужден отказаться от выступления. Ранее стало известно, что бой перенесён на 18 мая.

Видео спарринга, в котором Фьюри получил травму: