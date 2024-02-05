Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Фьюри показал физическую форму Тайсона перед срывом боя с Усиком

Тренер Фьюри показал физическую форму Тайсона перед срывом боя с Усиком
Комментарии

Тренер по физподготовке Кристиан Блэклок, под чьим руководством занимается знаменитый британский боксёр, чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри, у себя в социальных сетях показал его физическую форму перед срывом поединка с чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком.

Фото: Из личного архива Кристиана Блэклока

Фото: Из личного архива Кристиана Блэклока

Специалист также добавил, что он опустошён.

Напомним, Фьюри и Усик должны были провести поединок 17 февраля. Бой должен был пройти в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Но незадолго до даты противостояния Тайсон получил рассечение во время спарринга и был вынужден отказаться от выступления. Ранее стало известно, что бой перенесён на 18 мая.

Видео спарринга, в котором Фьюри получил травму:

Материалы по теме
Огромный штраф за срыв и новая дата. Все подробности многострадального боя Усик — Фьюри
Огромный штраф за срыв и новая дата. Все подробности многострадального боя Усик — Фьюри
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android