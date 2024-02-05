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Промоутер Усика обратился к Фьюри с издёвкой после его заявления

Промоутер Усика обратился к Фьюри с издёвкой после его заявления
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Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика, обратился к чемпиону мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсону Фьюри (Великобритания), который недавно получил травму. Напомним, Фьюри во время спарринга рассёк бровь, из-за чего сорвался его поединок с Усиком. Он должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Могу сказать, что Усик попал в беду. Я нахожусь в фантастической форме. Как только смогу, я вернусь. 2024-й – важный год для нашей команды», — писал ранее Тайсон.

«Желаю тебе скорейшего выздоровления. Бог послал тебе знак. Подумай о завершении карьеры, брат», — написал Красюк в социальных сетях под сообщением Фьюри.

Ранее сообщалось, что бой Уиска и Фьюри перенесён на 18 мая.

Фьюри — самая скандальная семья мирового бокса!

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