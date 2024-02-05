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Тайсон Фьюри пригрозил Усику после переноса их боя

Тайсон Фьюри пригрозил Усику после переноса их боя
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Популярный британский боксёр, чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (Великобритания) высказался о новой дате поединка с украинцем Александром Усиком – чемпионом мира по версии WBA, IBF и WBO в том же весе. Ранее стало известно, что спортсмены выйдут в ринг 18 мая.

«У нас новая дата – 18 мая. Не могу дождаться, когда наконец размажу кролика. Большой респект моему брату Турки Аль аш-Шейху за организацию самого большого боя столетия», — написал Фьюри на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Фьюри и Усик должны были встретиться 17 февраля. Однако незадолго до даты противостояния Тайсон получил рассечение и был вынужден отказаться от боя. В результате его перенесли на май.

Фьюри — самая скандальная семья мирового бокса!

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