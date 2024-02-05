Жена Тайсона Фьюри назвала неожиданный плюс от переноса его боя с Усиком на май

Пэрис Фьюри, жена действующего чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, поддержала его после недавней травмы, полученной на спарринге. Из-за повреждения (рассечение) Тайсон был вынужден отказаться от боя с чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком (Украина), который был запланирован на 17 февраля.

«Лучший боксёр на планете! Твоё время придёт. Зато пока, по крайней мере, ты будешь дома для валентинок», — написала Пэрис в социальных сетях.

Ранее стало известно, что бой между британцем и украинцем было решено перенести на 18 мая. Он состоится в Саудовской Аравии.

В активе Фьюри 35 поединков, в которых он добыл 34 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона был завершён вничью. На счету Усика 21 победа в 21 бою.

Видео спарринга, в котором Фьюри получил травму: