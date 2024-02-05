Представлен новый постер боя Усика и Фьюри после переноса

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии принц Турки Аль аш-Шейх разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился афишей поединка между британцем Тайсоном Фьюри, являющимся чемпионом WBC в супертяжёлом весе, и украинцем Александром Усиком – чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в той же весовой категории.

Фото: Из соцсетей Турки Аль аш-Шейха

Напомним, Фьюри и Усик должны были сразиться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Но незадолго до даты противостояния британский боксёр получил рассечение. Это случилось во время спарринга. В результате Тайсон был вынужден отказаться от выступления. Ранее стало известно, что бой перенесён на 18 мая 2024 года.

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