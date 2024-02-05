Источник: Фьюри отправил домой спарринг-партнёра во время подготовки к Усику

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри не был в плохой форме перед боем с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком, несмотря на многочисленные слухи, сообщает Daily Espress.

По информации издания, Фьюри даже отправил домой одного из спарринг-партнёров, поскольку тот не справлялся с ним в ринге.

Также сообщается, что чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) австралиец Джей Опетайя покинул лагерь Фьюри не из-за того, что потряс его в спарринге.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.