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Источник: Фьюри отправил домой спарринг-партнёра во время подготовки к Усику

Источник: Фьюри отправил домой спарринг-партнёра во время подготовки к Усику
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри не был в плохой форме перед боем с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком, несмотря на многочисленные слухи, сообщает Daily Espress.

По информации издания, Фьюри даже отправил домой одного из спарринг-партнёров, поскольку тот не справлялся с ним в ринге.

Также сообщается, что чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) австралиец Джей Опетайя покинул лагерь Фьюри не из-за того, что потряс его в спарринге.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.

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