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Для боя Фьюри и Усика подготовили уникальный пояс абсолютного чемпиона

Для боя Фьюри и Усика подготовили уникальный пояс абсолютного чемпиона
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Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии принц Турки Аль аш-Шейх показал пояс, за который будут сражаться британец Тайсон Фьюри и Александр Усик.

«Этот пояс будет ждать Фьюри или Усика… сделан специально для этого боя… впервые 4 бесспорных пояса в одном бою… бой века…», — написал Турки Аль аш-Шейх в своей социальной сети.

Фото: Соцсети Турки Аль аш-Шейх

Напомним, изначально бой должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако Фьюри получил рассечение на спарринге и вынужден был отказаться от выступления. Теперь их бой запланирован на 18 мая.

Фьюри в своём последнем поединке, который прошёл в октябре, победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну. Усик, в свою очередь, в августе одержал досрочную победу над британцем Даниэлем Дюбуа.

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