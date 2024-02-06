Александр Усик отреагировал на перенос боя с Тайсоном Фьюри

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) в своей социальной сети отреагировал на перенос боя с британцем Тайсоном Фьюри.

«Май так май, я уже в пути», – написал Усик, опубликовав новый постер к бою.

Напомним, бой перенесён на 18 мая. Первоначально планировалось, что боксёры встретятся 17 февраля, но за две недели до боя Фьюри получил рассечение во время спарринга и объявил о том, что по состоянию здоровья не сможет принять участие в поединке с украинцем.

Оба боксёра на данный момент в профессиональной карьере не потерпели ни одного поражения. Фьюри в своём последнем поединке, который прошёл в октябре, победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну. Усик, в свою очередь, в августе одержал досрочную победу над британцем Даниэлем Дюбуа.

Александру Усику на данный момент 37 лет, он на два года старше своего будущего оппонента.

Проморолик к бою Фьюри — Усик