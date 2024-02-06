Тренер Фьюри рассказал, чем пришлось жертвовать ради подготовки Тайсона к Усику

Кристиан Блэклок, работающий тренером по физподготовке обладателя WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО), рассказал, как в команде отреагировали на травму британца, из-за которой поединок с Александром Усиком (21-0, 14) КО) перенесли на 18 мая.

«Работаю с Тайсоном с 2015 года, тот день был, пожалуй, самым плохим в нашей команде за всё время.

За кулисами люди не видят и не отдают себе отчёт в огромных личных жертвах, которые мы все принесли как команда, чтобы обеспечить Тайсону лучшую подготовку. Мы работали четыре месяца, десятки тренировок, массажи, приготовления пищи. Члены команды ежедневно проезжают сотни миль, чтобы выполнять индивидуальные задания вместе с Тайсоном.

Отказаться от рождественских праздников с семьёй, а затем уехать в Саудовскую Аравию на два месяца, пропустить празднование Нового года с семьёй и близкими, не видеть своих детей неделями. Всё это для того, чтобы приложить максимум усилий, чтобы подготовить Фьюри к лучшей форме в его жизни.

Очевидно, мы все расстроены и подавлены рассечением, странным несчастным случаем во время спарринга, который некоторые люди действительно ставят под сомнение. Но мы перегруппируемся и будем снова работать, как всегда, решительно», – приводит слова тренера The Sun.

Напомним, бой Усика и Фьюри изначально был запланирован на 17 февраля.

Видео спарринга, в котором Фьюри получил травму