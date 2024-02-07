Александр Усик обратился к Тайсону Фьюри после отменённого боя

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) обратился к обладателю титула WBC британцу Тайсону Фьюри (34-0-1, 24 КО).

«Что я почувствовал после переноса боя по шкале от одного до 10? Минус 17. Вообще не волнует. Какое хотел бы передать ему послание? Тайсон, привет, брат. Не бойся, я не оставлю тебя в покое», – цитирует Усика BBC.

Напомним, бой перенесён на 18 мая. Первоначально планировалось, что боксёры встретятся 17 февраля, но за две недели до боя Фьюри получил глубокое рассечение.

Оба боксёра на данный момент в профессиональной карьере не потерпели ни одного поражения. Фьюри в своём последнем поединке, который прошёл в октябре, победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну. Усик, в свою очередь, в августе одержал досрочную победу над британцем Даниэлем Дюбуа.

Проморолик к бою Фьюри — Усик