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Красюк рассказал, когда состоится следующий бой Усика, если Фьюри опять снимется

Красюк рассказал, когда состоится следующий бой Усика, если Фьюри опять снимется
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Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версии WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика, рассказал, что его клиент следующий бой проведёт 18 мая, независимо от того, какого соперника ему могут назначить.

«Слышали информацию, что Филип Хргович был готов принять поединок. Но есть то, что есть. Бой состоится 18 мая, кто бы ни был соперником», — сказал Красюк на пресс-конференции.

В следующем поединке Усик должен сразиться с представителем Великобритании Тайсоном Фьюри. Изначально их бой должен был пройти 17 февраля. Но незадолго до даты противостояния Тайсон получил рассечение во время тренировочного занятия и был вынужден отказаться от выступления. Позже стало известно, что бой перенесли на 18 мая.

Александр Усик показал, как готовится к бою с Фьюри:

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