Стало известно, когда Дана Уайт объявит главный бой турнира UFC 300

Главный бой турнира по смешанным единоборствам UFC 300 может быть объявлен уже 11 февраля текущего года. На это намекнул генеральный директор UFC Дана Уайт, который заявил, что будет присутствовать только на первой четверти финального матча Национальной футбольной лиги Super Bowl 58 в предстоящее воскресенье.

«Мне нужно будет подбежать к концу первой четверти и кое-что записать, а затем я вернусь домой. У меня есть ложа на стадионе, но в это воскресенье я буду занят», – заявил Дана Уайт в интервью Review-Journal.

Турнир по смешанным единоборствам UFC 300 состоится 13 апреля текущего года. Он пройдёт в Лас-Вегасе (США).

Ранее генеральный директор UFC Дана Уайт рассказал, когда может пройти поединок между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.