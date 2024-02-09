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Портер: было очевидно, что Усик не получит бой с Фьюри

Портер: было очевидно, что Усик не получит бой с Фьюри
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Бывший чемпион мира по боксу Шон Портер прокомментировал новость о том, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком перенесён.

«Я знаю эту игру, понимаю её. Было очевидно, что Александр Усик не получит бой с Тайсоном Фьюри. Не думал, что это будет из-за сечки или чего-то ещё, но так вышло. Я говорил вам, что боя не будет, ещё в тот день, когда его объявили Откуда я узнал? Тайсон Фьюри немного старше, но добился достаточно в спорте, чтобы уйти на пенсию уже сейчас. Он не хочет выходить на ринг с таким парнем, как Усик. Если он это сделает, то лишь тогда, когда будет готов», – заявил Портер на канале ProBox TV в YouTube.

Напомним, изначально бой Тайсона Фьюри и Александра Усика должен был состояться 17 февраля в Саудовской Аравии. Но его перенесли на 18 мая. Это произошло после того, как британец получил сечку в ходе тренировочного лагеря.

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