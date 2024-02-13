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«Это будет интересно». Уайт высказался о главном бое UFC 300

«Это будет интересно». Уайт высказался о главном бое UFC 300
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Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу главных боёв юбилейного турнира UFC 300, который состоится в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе (США).

«Кто знает, кто станет хедлайнером UFC 300… Могу лишь сказать вам, что это будет интересно.

Конечно, мы хотим сделать все наилучшим образом. Я всем говорю вот что: Фигерейду против Гарбрандта будет первым поединком этого вечера. Если вы посмотрите, как выглядит кард сейчас – каждый матч в нем мог бы возглавить шоу Fight Night или даже на PPV», – сказал Уайт на пресс-конференции.

Ранее бывший боец UFC Майк Перри, в настоящий момент выступающий в промоушене кулачных боёв BKFC, рассказал о попытке генерального директора UFC Даны Уайта приобрести лигу кулачных боёв.

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Источник: Дана Уайт пытался купить лигу кулачных боёв BKFC
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