«Это будет интересно». Уайт высказался о главном бое UFC 300

Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу главных боёв юбилейного турнира UFC 300, который состоится в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе (США).

«Кто знает, кто станет хедлайнером UFC 300… Могу лишь сказать вам, что это будет интересно.

Конечно, мы хотим сделать все наилучшим образом. Я всем говорю вот что: Фигерейду против Гарбрандта будет первым поединком этого вечера. Если вы посмотрите, как выглядит кард сейчас – каждый матч в нем мог бы возглавить шоу Fight Night или даже на PPV», – сказал Уайт на пресс-конференции.

Ранее бывший боец UFC Майк Перри, в настоящий момент выступающий в промоушене кулачных боёв BKFC, рассказал о попытке генерального директора UFC Даны Уайта приобрести лигу кулачных боёв.