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Дана Уайт встретился с Марком Цукербергом на UFC 298

Дана Уайт встретился с Марком Цукербергом на UFC 298
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Президент UFC Дана Уайт разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с американским миллиардером Марком Цукербергом. Снимок был сделан во время турнира по смешанным единоборствам UFC 298.

Напомним, UFC 298 проходил в ночь с 17 на 18 февраля мск. Спортивное мероприятие состоялась в Анахайме (штат Калифорния, США). В его главном противостоянии встречались непобеждённый испано-грузинский боец Илия Топурия и чемпион промоушена в полулёгком весе из Австралии Александр Волкановски. Топурия победил нокаутом во втором раунде, благодаря чему стал новым чемпионом в полулёгком дивизионе.

В соглавном поединке Роберт Уиттакер (Австралия) победил Пауло Косту (Бразилия) единогласным решением судей.

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