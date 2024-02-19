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Конор Макгрегор показал, как провёл День святого Валентина

Конор Макгрегор показал, как провёл День святого Валентина
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях известный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками несколькими свежими фотографиями. Конор показал, как провёл День святого Валентина.

«День святого Валентина», — написал Макгрегор.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

В настоящий момент Макгрегор готовится к возвращению в октагон. Ирландец не принимал участия в боях с лета 2021 года, когда потерпел поражение в поединке с американцем Дастином Порье, сломав при этом ногу. Ранее звёздный ирландец говорил, что следующий бой проведёт 29 июня 2024 года, а в соперниках у него будет Майкл Чендлер (США).

Криштиану Роналду и Конор Макгрегор провели битву взглядов:

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