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Дана Уайт сделал категоричное заявление о бое Топурии в Испании

Дана Уайт сделал категоричное заявление о бое Топурии в Испании
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Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что новый чемпион промоушена в полулёгком весе Илия Топурия проведёт поединок в Испании. Дана также уточнил, что соперник Топурии для испанского ивента в настоящий момент неизвестен.

«Да, конечно, мы поедем в Испанию. Мы точно не знаем, кто будет соперником Илии. Ещё неизвестно, когда это будет и что за место мы выберем. Но да, мы отправимся в Испанию», — приводит слова Уайта Marca.

Ранее Илия говорил, что хотел бы подраться в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, Топурия стал чемпионом UFC после победы в поединке с австралийцем Александром Волкановски. Их бой проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск. Противостояние завершилось победой Топурии нокаутом во втором раунде.

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