Алекс Перейра сообщил, что изначально не планировал выступать на турнире UFC 300

Чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории бразилец Алекс Перейра подтвердил информацию о том, что он не планировал выступать на турнире UFC 300, который 14 апреля состоится в Лас-Вегасе (США). На предстоящем ивенте ему предстоит сразиться с американцем Джамалом Хиллом, о чём 18 февраля сообщил генеральный директор UFC Дана Уайт.

«Изначально мы вели переговоры о том, чтобы провести этот бой в Бразилии, но потом UFC пришла идея перенести его и сделать это немного раньше, на UFC 300», — заявил бразилец в видео, опубликованном на его канале в YouTube.

Ранее Джамал Хилл также заявил о том, что в его планах отсутствовало участие на турнире UFC 300.

Напомним, уже известно, что в рамках турнира UFC 300 пройдут бои в лёгкой весовой категории между Чарльзом Оливейрой (Бразилия) и Арманом Царукяном (Армения), между Джастином Гэтжи (США) и Максом Холлоуэем (США). В полутяжёлом весе Иржи Прохазка (Чехия) сразится с Александром Ракичем (Сербия).