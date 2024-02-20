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Малыхин дал прогноз на реванш с де Риддером

Малыхин дал прогноз на реванш с де Риддером
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Чемпион ONE в двух весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин поделился ожиданиями от реванша с Ренье де Риддером из Нидерландов.

«В этот раз я задушу де Риддера! Никто никогда на этой планете не финишировал де Риддера приёмом! А я задушу этого парня. Хочу, чтобы публика насладилась боем. Так что давайте дадим де Риддеру два раунда», — заявил непобеждённый российский боец в интервью пресс-службе промоушена ONE.

Профессиональный рекорд Малыхина в смешанных единоборствах составляет 13-0. С 2021 года Анатолий выступает в лиге ONE FC. В своём последнем поединке, состоявшемся в июне прошлого года, российский боец победил Арджана Бхуллара техническим нокаутом в третьем раунде.

Реванш между Ренье де Риддером и Анатолием Малыхиным состоится 1 марта на турнире ONE 166. Отметим, что в первом бою россиянин нокаутировал своего противника в первом раунде.

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