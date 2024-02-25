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Уайт — о драке на трибуне среди фанатов: это одна из самых безумных вещей, что я видел

Уайт — о драке на трибуне среди фанатов: это одна из самых безумных вещей, что я видел
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Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал драку между болельщиками на трибуне турнира UFC Fight Night 237, который состоялся сегодня, 25 февраля, в Мехико.

«Бой между фанатами не выглядит хорошо для UFC, верно? Этого никогда не было. Такого буквально никогда не происходило. Это произошло здесь, в Мехико. Самое безумное в этой ситуации то, что, когда она началась, казалось, что она будет длиться вечно. Поэтому я побежал туда и следил за происходящим. Никто это не остановил. Я ждал, пока придёт охрана. Их просто отпустили, пока всё не закончилось.

Это была одна из самых безумных вещей, которые я когда-либо видел. Я не думаю, что это обернётся плохими последствиями для UFC. Это произошло, и на этом всё закончилось. Я думаю, что после того, как все увидели конец этого дерьма, никто больше не захотел пробовать это снова. Никакой безопасности. Бой просто продолжался, пока не закончился. Я никогда в жизни не видел такого дерьма», — приводит слова Дана Уайта портал MMAJunkie.

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