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«Редчайшая природная сила». Иржи Прохазка показал актуальную физическую форму

«Редчайшая природная сила». Иржи Прохазка показал актуальную физическую форму
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Иржи Прохазка разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Чешский боец показал актуальную физическую форму.

«Спасибо Мадейре за заряд редчайшей природной силы», — подписал фото Прохазка.

Фото: Из личного архива Иржи Прохазки

Фото: Из личного архива Иржи Прохазки

Напомним, в последнем поединке, который проходил на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США), Иржи сражался с представителем Бразилии Алексом Перейрой. Противостояние завершилось досрочной победой бразильца во втором раунде. Благодаря победе Перейра забрал чемпионский пояс в полутяжёлом весе. У Прохазки сейчас 29 побед и четыре поражения. Чех шёл на серии из 15 побед в ММА.

Самый благородный и безумный чемпион UFC. Прохазка – уникальный:

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