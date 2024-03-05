«Редчайшая природная сила». Иржи Прохазка показал актуальную физическую форму

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Иржи Прохазка разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Чешский боец показал актуальную физическую форму.

«Спасибо Мадейре за заряд редчайшей природной силы», — подписал фото Прохазка.

Фото: Из личного архива Иржи Прохазки

Фото: Из личного архива Иржи Прохазки

Напомним, в последнем поединке, который проходил на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США), Иржи сражался с представителем Бразилии Алексом Перейрой. Противостояние завершилось досрочной победой бразильца во втором раунде. Благодаря победе Перейра забрал чемпионский пояс в полутяжёлом весе. У Прохазки сейчас 29 побед и четыре поражения. Чех шёл на серии из 15 побед в ММА.

Самый благородный и безумный чемпион UFC. Прохазка – уникальный: