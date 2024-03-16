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Иржи Прохазка рассказал, что заблудился во время похода в горы и получил обморожение

Иржи Прохазка рассказал, что заблудился во время похода в горы и получил обморожение
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка рассказал, что несколько месяцев назад он получил обморожение во время похода по горам штата Невада.

«Я хотел отправиться в поход по горам штата Невада и выбрал в качестве пункта назначения гору Чарльстон. Я отправился туда, предварительно купив всё необходимое снаряжение, включая лыжные ботинки, кожаную куртку и часы. Однако я допустил ошибку, не уделив достаточного внимания карте. На карте было указано, что поход займёт всего несколько часов, поэтому я предположил, что это будет короткая поездка. После шестичасовой ходьбы на большой высоте я понял, что попал в беду, и должен был либо повернуть назад, либо дойти до конца тропы.

Несмотря на все мои усилия, мне потребовалось более 16-18 часов, чтобы завершить поход. Я забыл взять с собой налобный фонарь, думая, что это будет короткий поход. В результате я заблудился в горах. Я вернулся домой и на следующий день заметил, что мой палец на левой ноге немного почернел. Мне пришлось страдать от обморожения, но сейчас всё прошло. Однако потребовалось несколько месяцев, чтобы мои ногти выпали и выросли новые, а также некоторое время, чтобы я восстановил равновесие на ноге», — приводит слова Прохазки портал Low Lick MMA.

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