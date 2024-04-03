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Тренер из США: команда Цзю должна была остановить бой, кровь текла рекой, чёрт возьми!

Тренер из США: команда Цзю должна была остановить бой, кровь текла рекой, чёрт возьми!
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Известный американский тренер Роберт Гарсия прокомментировал результат объединительного боя в первом среднем весе (до 69,9 кг) между австралийцем Тимом Цзю и американцем Себастьяном Фундорой.

Напомним, поединок бойцов состоялся 31 марта в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Фундоры раздельным судейским решением (112-116, 115-113, 116-112).

«Остановил бы я бой? Немедленно! Во втором раунде. Что бы сказал? Что мой боец не может продолжать, кровь течёт рекой, чёрт возьми!

Если рефери или доктор не знают, нужно задать вопрос самому бойцу. Если боец говорит, что сечка мешает зрению, поединок нужно останавливать. Бойцов нужно защищать. Что с того, что зрители разозлятся? Чёрт с ними. В карде были и другие бои, и они были довольны. Тим Цзю мог бы сейчас быть чемпионом», — сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу EsNews.

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