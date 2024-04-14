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Холлоуэй прокомментировал невероятную победу над Гэтжи, упомянув Махачева

Холлоуэй прокомментировал невероятную победу над Гэтжи, упомянув Махачева
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В ночь с 13 на 14 апреля мск на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США) проходит турнир UFC 300. В одном из главных боёв вечера в лёгком весе сразились Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй. Они оспорили титул BMF, или «самого опасного парня». Бой завершился победой Холлоуэя прямым нокаутом за секунду до конца.

После боя Макс прокомментировал его итоги. «Эй, дайте респект Гэтжи, он настоящий BMF, громче! Эй, ребята, есть такой Матадор, он бегает, уговорите его подписать контракт, Гавайи или Испания, всё равно. Или Ислам, Ислам прославился защитами титула против полулегковесов, верно? Я здесь, я готов!

Кто бы ни был следующий, я гладиатор, я готов ко всем. Я хочу 600 косарей, «Выступление вечера» и «Бой вечера», подпишите эти чеки для меня», — сказал Холлоуэй после боя.

Напомним, в активе Холлоуэя теперь 26 побед и семь поражений.

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