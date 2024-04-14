Тактаров: если Махачев не настроится, Порье пять раундов будет преподносить сюрпризы

Именитый российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался о предстоящем поединке за титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) между россиянином Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье, который состоится 1 июня на турнире UFC 302.

«Порье всегда может что-то преподнести в первых трех раундах. Если Махачев на него не настроится, то он и пять раундов может преподносить сюрпризы, но в целом результат для меня понятен», — приводит слова Тактарова издание MMA.Metaratings.ru.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре, Махачев победил техническим нокаутом в первом раунде австралийца Алекса Волкановски.

Порье на турнире UFC 299 Порье одержал досрочную победу над французом Бенуа Сен-Дени, закрыв поражение нокаутом в реванше с соотечественником Джастином Гэтжи.