«Хотелось бы видеть NiP в качестве злодеев на мэйджоре»

Результаты OGA Dota PIT Minor

Всю прошедшую неделю дота-сообщество наблюдало за событиями на майноре в Хорватии. Организаторы огорчили участников и зрителей форматом, но команды постарались исправить ситуацию крутыми играми. В напряжённом финале на пять карт победителями вышли Ninjas in Pyjamas, которым уже в конце этой недели предстоит начать выступление на мэйджоре. А ведь ещё на групповой стадии реддиторы были уверены, что после майнора NiP ждёт дизбанд.

· Подождите. Это bo3 RR в групповой стадии, который идет три дня, а потом все команды начинают играть с одного и того же раунда плей-офф? Даже никакого посева в верхнюю/нижнюю сетку? Воу. Я видел много бессмысленных групповых стадий в этом сезоне, но это может быть худшим вариантом из всех.



· Керри и мидер EHOME ушли из команды. У Faith Bian все еще травма. Я не знаю, что произошло с Tian Ming. Так что, к сожалению, они были хороши несколько месяцев назад.

· Вчера и сегодня. Я проснулся. Открыл Twitch. Нашел игру. Увидел, что NIP выиграли первую карту и практически закончили вторую. Я расстраиваюсь, что пропустил игру. Потом NiP закидывают и играют третью карту. Спасибо, NiP!



· Не возвращайте обратно Micke. — Micke не был проблемой. Мне кажется, что это остальные подтянулись. Особенно Qojqva смотрится лучше в роли создателя пространства. Мне кажется, раньше у него была более жадная роль и больше фарма. Ну и не буду врать, Madara выглядит отлично.



· Должен сказать, что Majestic играют впечатляюще. Может, это новая SA-команда, на которую нужно обратить внимание.

Такое ощущение, что NiP постоянно недооценивают соперников, делают какое-то самоуверенное дерьмо, а потом удивляются, когда соперники действительно их за это наказывают. Как по мне, они даже не близки к уровню Secret и VP, когда они могут пикнуть любых героев, которых захотят, и всё равно выиграть.

· В какой-то мере хочу, чтобы NiP выиграли этот майнор. Хотелось бы видеть их в качестве злодеев на мэйджоре. — Удачи с попыткой украсть звание злодея у TeamTeam. По крайней мере, на реддите.



· Ну, хотя бы FWD закинули этот матч всей командой. Драка на секретной лавке у Dire была гребаным бардаком. Yawar ничего не делал, CCnC отвалился от команды и пытался в соло убить Spectre, Kitrak не прилетел к практически мертвой Spectre, оставив CCnC умирать и позволив сопернику выжить.



· EHOME ужасно смотрелись в групповой стадии, но теперь в нижней сетке они выглядят все лучше и лучше. Директор в действии.



· Третье место — это не так плохо для Alliance. Особенно учитывая их сложный старт пару месяцев назад. И хорошо сыграно, Ehome, действительно хорошо. Рад видеть, что ветераны возвращаются.



· У Ehome даже нет нормальной команды. Тренер, который в последний момент пришел на замену, игрок, закончивший карьеру, а играют они на том же уровне. Это эффект Xiao8, этот парень знает, как драфтить. А еще Xinq — просто бог. Он заслужил достойную команду.



· NiP молодцы. Они разобрались в себе лучше, чем другие присутствующие команды. Даже продемонстрировали несколько чизовых пиков для Ace, а 33 доставил своей монстерской игрой на Doom.

Выступление Gambit

На каждом майноре сезона в финале играла команда из СНГ. Но не в этот раз. Gmabit не удалось выиграть ни одной серии в группе, а потом команда первой покинула турнир.

· Reddit: СНГ нужно больше слотов на мэйджоре, чтобы там смогли сыграть такие команды, как Gambit. Gambit: умудряются проиграть чертовой Индонезии.



· Что случилось с Gambit?.. — Gаmbit играли на 2-3 разных стратах и добивались с ними успеха. Помимо этого их пики были очень некомфотрными.



· Я в какой-то степени понимаю Gambit. Последние два майнора они были на голову сильнее всех, но отлетали в финале от китайских команд, которые и не должны быть на майноре. Теперь они сдали, хотя в общем уровень остался тем же. Неудачный тайминг.



· Gambit — эксперты во второй карте? Каждый раз, когда я вижу их на второй карте, они неплохо исполняют.



· Не уверен, можно ли было сказать, что EHOME и Gambit были худшими командами перед майнором, но сейчас сложно поверить в них в плей-офф. Все остальные могут обыграть друг друга.



· Gambit отвратно выглядят на майноре. Непривычное выступление.



· Gambit и вылет от китайской команды. Какой дуэт!

Перестановки в CoL

Решаффлы в командах, прошедших на мэйджор, не заканчиваются. Следом за Team Team замену сделал и compLexity Gaming. Теперь у них в сложной линии будет играть Monkeys-Forever. Менеджмент организации уверяет, что это было совместное решение Deth и команды, но верят им не все. Ну кто откажется играть на мэйджоре?

· Отличный тайминг для анонса. Кажется, люди устали от фиаско TeamTeam и нам нужно пара дней перерыва перед тем, как начать истерику по поводу чего-то еще.



· Единственная разница между киками в TT и CoL, это что анонс опубликовали после окончания турнира, так что кикнутые игроки не могли получить легкий доступ к медиа. Большая стена PR-текста. Мы будем уверены, что Deth получит свои деньги. Во всём остальном это та же история, что и с киком из TT.



· Кто-нибудь, скорее позовите Кайла. Нам нужен кто-то, ко заступится за игроков! — CoL — это все еще организация его семьи. И тут нет EE, которого он ненавидит годами. Сомневаюсь, что будет такое же негодование.

Должно быть более серьёзное наказание за кики игроков между выигранными квалификациями и самим DPC-турниром. Я понимаю, что нельзя заблокировать команды навсегда и сделать несколько трансферных окон, но выгонять игроков, которые пахали на квалах, — это смешно. Они не могут найти другую команду, чтобы играть на этом мэйджоре.

· Тот факт, что эта ситуация даже близко не взбесила сабреддит, как история с TT, доказывает, что люди здесь просто ищут повод обосрать EE.



· То, что Deth получит часть призовых, еще не делает эту ситуацию нормальной. Можно договориться, чтобы и Gunnar с Newsham получили свои деньги. Это снова и снова фиаско с Fnatic и Net. Взаимное решение — потому что Net понял, что не хочет сжигать мосты с большой организацией.



· Уже третий раз, когда это сходит людям с рук. Если Valve не придумают какой-то ростер-лок для DPC-турниров, подобные ситуации станут ожидаемыми.



· То же самое произошло, когда Mason получил бесплатную поездку на предыдущий мэйджор. И все, что я видел на Reddit — это поддержка такого решения. Люди просто лицемеры и любят драму.

Новый игрок Na'Vi

Трансферы затронули и Natus Vincere. На капитанский мостик после перерыва вернулся Sonneiko, а место Chu в составе занял Zayac из The Pango. Это решение одобрили не все.

· Учитывая, что Dendi ушел из Tigers, я ожидал, что этот анонс будет о его возвращении. — Теперь жди TeamTeam.Dendi Kappa



· Однажды придет время, когда никому не будет дела до того, что происходит с Na'Vi.



· Это серьезное усиление. Zayac, вероятно, лучшая четверка СНГ после Rodger. Надеюсь, будет иметь значение для Na'Vi.



· Не лучшие новости. Na'Vi лучше играли с Misha как капитаном (не отлично, но третье место на ESL — это лучше, чем не пройти квалификацию на турнир). С возвращением Sonneiko мы снова будем видеть предсказуемые пики и ужасные решения без стратегии. Zayac — потрясающий игрок, но проблема в том, что Sonneiko — четверка, а не пятерка-капитан.



· Так грустно на это смотреть. Я думаю, что Chu достойно играл. И если кто и заслужил уйти из Na'Vi, так это Crystallize. — Согласен. Мне кажется, его уровень игры перестал развиваться некоторое время назад и теперь он просто стагнирует. И пул героев у него не лучший.



· Думаю, что для Blizzy это последний шанс остаться в Na'Vi. Если приход Zayac не сработает, они уйдут вдвоем.



· Если они прошли на мэйджор, то я в ярости. Если нет, то удачи им с новым составом.

Анонс дат TI9

Пользователи форума Reddit буквально заставили Valve подтвердить даты проведения The International 9. Всё-таки людям нужно планировать отпуск и покупать билеты. Главный чемпионат года пройдёт с 20 по 25 августа в Шанхае. Так что если хотите посмотреть всё, запасайтесь отгулами.

· Время просить босса об отпуске! Мой любимый момент. Шутка, у меня нет работы.



· Всегда рад, когда Valve выходят на связь. Это дает надежду, что они и будут продолжать так делать. Ох, если бы это было правдой. — Это как отношения, в которых девушка пишет по 10 сообщений, чтобы получить одно в ответ.



· А когда там TI по Артефакту? — Valve: Какой Артефакт?



· Финал в воскресенье? RIP всем, кому нужно идти на работу в понедельник и лететь больше 4 часов?



· Облом, что они стали проводить его так поздно. Мне больше нравилось, когда TI был в середине летних каникул. — Я скучаю по тем временам, когда у меня были летние каникулы.

Косплей недели

У этой Drow Ranger, занявшей второе место в конкурсе косплея на ESL One, есть небольшой подвох. Её косплеит парень. Как видите, для привлечения внимания не обязательно оголяться.

Арт недели

Zhang Tainuy продолжает радовать сообщество целыми подборками стильных артов.

Момент недели

Настоящая защита древних в рейтинговом матче.