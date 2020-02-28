«Давайте уберём Осинова!» Футболисты «Ростова» готовятся к РПЛ в Counter-Strike

Перед матчем с «Ахматом» Сергей Песьяков и партнёры как следует повеселились в шоу-матче по шутеру CS:GO.

Уже 29 февраля футбольный клуб «Ростов» проведёт первый официальный матч в этом году – игроки отправятся в Грозный, где сразятся с местным «Ахматом». А вчера вечером пять футболистов ростовского клуба, в том числе Даниил Глебов и Александр Долгов, нашли пару часов свободного времени для участия в другом матче.



Шоу-матч с игроками «Ростова» стал подарком для победителей турнира по CS:GO. Вместе с атрибутикой любимого клуба чемпионы FC Rostov Cup из WHAT5UP, уже давно выступающие на местных киберспортивных стартах, получили возможность сыграть против пятёрки профессиональных футболистов. Интересно, что для опытных игроков в CS:GO матч «на своей территории» лёгким не оказался.

Футболисты «Ростова» примут участие в шоу-матче по CS:GO

Как выяснилось, любителей пострелять в Counter-Strike среди игроков «Ростова» достаточно. Помимо Глебова и Долгова, которые лично приехали наградить победителей турнира, участие в шоу-матче принял опытный голкипер Сергей Песьяков и представители молодёжной команды Евгений Черкес и Михаил Осинов-младший.

На старте матча показалось, что шансов у футболистов не будет. Команда проиграла семь раундов подряд, и лишь затем смогла размочить счёт. «Мы включились!», сразу прокомментировал свою маленькую победу нападающий Александр Долгов. А затем взял ещё один непростой раунд, тактически переиграв последнего соперника.

Однако по-настоящему игроки «Ростова» включились в игру после смены сторон – в атаке футболисты быстро начали сокращать отставание. Настроение не испортили даже технические проблемы в компьютерном клубе. А тут ещё и опытный Песьяков в шутку предложил заменить Михаила Осинова, который по итогам противостояния на Dust II показал худшую статистику (8 убийств и 28 смертей в 29 раундах).

Стреляет не хуже киберспортсменов! Головин в прямом эфире показал, как надо играть в PUBG Хавбек «Монако» провёл стрим вместе с экс-игроком NAVI и профессиональным комментатором. Стрелять Саша не разучился.

Может, именно сообщение в чат «Давайте Осинова уберём!» от основного вратаря мотивировало игрока. Во второй половине «Ростов» сократил отставание от WHAT5UP, но в концовке всё же уступил 13:16. В киберспорте такой счёт уже считают боевым, да и в целом игра была похожа на равную.

Во втором сете, который прошёл на карте Inferno, уже футболисты выиграли старт со счётом 4:0. Зато дальше практически всё залетало у WHAT5UP – команда геймеров быстро отыграла отставание и вышла вперёд, разгромив «Ростов» с общим счётом 16:6.



Из футболистов, как выяснилось, лучше всех стреляют Сергей Песьяков (он стал безусловным лидером на Inferno) и молодой Евгений Черкес, которые настреляли по 40 фрагов. Чуть похуже ситуация у Долгова и Глебова, главным неудачником по итогам двух карт так и остался Михаил Осинов.



Киберспортивную инициативу клуба болельщики «Ростова» поддержали, но уверены – гораздо важнее, чтобы поражение в CS:GO не испортило ребятам настроение перед возобновлением игрового сезона. Да и свои яркие клатчи на Dust II Долгов наверняка бы легко обменял на забитые мячи.