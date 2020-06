Журналисты и игроки ругаются из-за оценок The Last of Us 2. Что случилось?

The Last of Us 2 — не только одна из главных игр этого года, но и одна из последних главных игр на консолях текущего поколения. Люди ждали сиквела с того самого момента, когда его только анонсировали. Но мало кто ожидал, что он получит столько неоднозначных и смешанных отзывов — от восторженных до резко негативных. The Last of Us 2 была хорошо принята журналистами и получила на Metacritic 95 баллов, в то время как игроки оценили сиквел всего в 4 балла из 10. В этом материале мы разбираемся, почему так вышло и что не понравилось игрокам.

Предупреждаем, что в этой статье присутствуют спойлеры. Не читайте материал дальше, если вы планируете проходить The Last of Us 2.

Фото: Кадр из игры The Last of Us 2

Почему фанаты злятся на The Last of Us 2?

Самое интересное это то, что игроки, за небольшим исключением, недовольны сиквелом не из-за демонстрации в нём темы меньшинств. Не возмутил игроков и почти не поменявшийся с первой части геймплей. Игроки, прежде всего, недовольны сюжетной историей и персонажами.



Сюжет продолжения разворачивается спустя пять лет после финала первой части. Игроки управляют Элли и отправляются исследовать постапокалиптический Сиэтл. Эта игра является экшен-приключением, больше похожим на триллер с элементами выживания.



Игроки очень полюбили двух главных героев игры — Джоэла и Элли. Но в первой половине сиквела Джоэла жестоко убивает Эбби — дочь хирурга, который планировал создать лекарство от болезни, разрушившего весь мир. Для этого он хотел выполнить операцию на Элли, после которой девочка бы погибла. Чтобы не допустить этого, Джоэл убил всех врачей, включая отца Эбби, и спас Элли.

Фото: Кадр из игры The Last of Us 2

Убийство Джоэла, безусловно, возмутило фанатов игры. Но если бы эта смерть была единственной… Эбби убила не только дорогого многим игрокам персонажа, но и ещё одного ключевого героя, друга Элли и Дины, к которому мы даже не успели привыкнуть, — молодого парня Джесси. Фанаты также обвинили разработчиков в том, что во второй части они сделали Джоэла неуклюжим и неосторожным. В первой части персонаж был изображён совсем иначе, он был бдительным и опасным. Сиквел, кажется, совершенно забыл про это. «Джоэл прошёл путь от ловкого и опытного бойца, который бы учуял засаду за милю, до идиота, на которого напали с клюшкой для гольфа. Потрясающая проработка сюжета, Naughty Dog. Неудивительно, что большинство ваших ключевых сотрудников покидают вас», — написал один из игроков.

Другая часть игроков раскритиковала Эбби. Фанаты Джоэла явно не в восторге от её появления в игре. Возникли вопросы и к концовке игры, когда Эбби причиняет много боли Элли, но в конце концов спасает ей жизнь. Из-за этого игроки сочли финал нелогичным и неоправданным.

Фото: Кадр из игры The Last of Us 2

Вот, например, один из отзывов, который оставил игрок, поставивший игре 0 баллов из 10:



«Худшая игра когда-либо. Первая часть была об отношениях между двумя персонажами. В продолжении слишком много ненужных новых персонажей, которые только усложнили историю и отклонились от отношений Джоэла и Элли. Вся игра была посвящена циклу мести. Эбби убивает Джоэла, а Элли отправляется на поиски Эбби, чтобы убить её. Элли по пути убивает сотни мутировавших и людей, добирается до Эбби и понимает, что убийство ничего не изменит. Что, прошу прощения? А как насчёт сотен людей, которых Элли убила, чтобы добраться до Эбби?

Фото: Кадр из игры The Last of Us 2

Я просто не понимаю, в чём смысл второй части. Первая игра закончилась и игроки сами решили, правильно ли поступил Джоэл. Однако вторая часть предполагает, что решение Джоэла неверно, и это большой плевок в лицо людям, которые думали, что Джоэл поступил правильно с Элли. И кто такая Эбби? Это накаченная, мускулистая дочь никчёмного NPC из первой части. The Last of Us 2 — просто спин-офф и даже не близка к первой части с точки зрения истории. Игра крута по дизайну уровней, звуку и графике, но совершенно никчёмна по части сюжета. Нил Дракманн (руководитель разработки The Last of Us 2, — Прим. ред.) должен уйти, если Sony хочет, чтобы эта студия оставалась жива. В противном случае Дракманн убьёт ND».

Кстати, критикуют The Last of Us 2 не только в Европе и США. В Китае, Корее и других азиатских странах игра была воспринята негативно из-за одного лишь диалога Элли с Джесси, который имеет азиатскую внешность. В диалоге Элли объясняет, что такие, как он, не в её вкусе:



— Элли: Ты, конечно, красавчик, все дела… Но такие, как ты, не в моём вкусе…



— Джесси: Что? Азиаты?



— Элли: Да… Как раз это я и имела в виду.



— Джесси: (Посмеивается).



Этот диалог спровоцировал азиатских игроков, которые обрушили рейтинг игры до 1,6 балла из 10. Разработчики так и не смогли угодить всем, хотя пытались.

Сам Дракманн решил не акцентироваться на негативе, а обратил внимание на количестве оставленных отзывов: «О боже. Всего за несколько часов The Last of Us: Part II собрала примерно в два раза больше пользовательских обзоров, чем первая The Last of Us получила за семь лет. Мне нравится ваша страсть», — написал геймдизайнер в «Твиттере».

Нил Дракманн Фото: Alberto E. Rodriguez/Getty Images

Журналисты из издания iXBT примкнули к фанатам серии

Подлили масла в огонь журналисты iXBT.games из Беларуси. В то время как большинство отечественных и зарубежных изданий поставили The Last of Us 2 наивысший балл, сотрудники iXBT не стали плясать под общую дудку и петь игре дифирамбы, спровоцировав новый скандал. После этого в группах белорусского издания ВКонтакте и «Твиттере» начали появляться гневные и оскорбительные сообщения от журналистов из других изданий. Но ведь каждый имеет право на собственное мнение и утверждать, что белорусы смешали The Last of Us 2 с грязью специально, по чьей-то указке, — нельзя. Как и нельзя осуждать их за мнение, которое отличается от других. Кстати, их обзор на YouTube собрал уже свыше 200 тысяч просмотров и всего лишь чуть больше 1 тысячи дизлайков при 19 тысячах лайков. А это уже о чём-то говорит.

С The Last of Us 2 не всё так плохо

Можно лишь поаплодировать разработчикам за то, что они сумели выжать из The Last of Us 2 все соки, ведь визуально — это одна из самых красивых, если не самая красивая игра современности. Ты как будто находишься внутри фильма, где декорации и спецэффекты выглядят впечатляюще, а анимации проработаны до мельчайших деталей. Вопросы возникают только к сюжетной линии, которая для одних игроков не содержит в себе никакой логики и связи, а для других — является эталоном. Те, кто защищают творение Дракманна, просят взглянуть на The Last of Us 2 с другой стороны. Вы думали, что это будет ещё одна история про то, как Джоэл и Элли дружно и сообща противостоят заражённым, а получили историю мести с ЛГБТ и волосатыми подмышками.

Фото: Кадр из игры The Last of Us 2

Можно по-разному относиться к творению Дракманна, но сложно поспорить с тем, что The Last of Us 2 — это самая неоднозначная игра современности, которая имеет свои объективные плюсы и минусы. И единственный способ сформировать своё мнение — это сыграть в неё.