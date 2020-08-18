Будущее за киберспортом. Какую профессию выбрать сейчас, чтобы быть на волне?

Игровая и киберспортивная индустрии максимально быстро развиваются во всём мире, в том числе в России. К тому же киберспорт – одна из редких сфер, которая почти не пострадала от пандемии. Если высокие доходы некоторых киберспортсменов уже мало кого удивляют, другие профессии в сегменте гейминга ещё не так широко известны.



В специальном проекте компании HP и «Чемпионата» разбираемся, какие специальности сейчас наиболее перспективны. А если вы любите видеоигры и хотите связать с ними карьеру, узнаем, какая профессия подходит именно вам.

Геймдизайнер

Он режиссёр на «площадке». Геймдизайнер разрабатывает весь концепт: о чем будет видеоигра, в каком мире развернется действие, кто главный герой, его цели и окружение. Чем масштабнее проект, тем больше геймдизайнеров понадобится для проработки структуры.



Они придумывают игровые механики и способы взаимодействия пользователя с виртуальным миром. Отвечают за систему квестов и плавное введение новых способностей персонажа. Геймдизайнеры должны понимать, как промежуточные ходы отразятся на финальном результате. В какой момент игрок должен получить то или иное оружие или столкнуться с боссом.

То же касается и левел-дизайна, проработки локаций – важнейших этапов создания игры. Нужно соблюсти и эффект неожиданности, чтобы было интересно играть, и грамотно выстроить уровень, чтобы геймер понимал, куда идти и чего от него хотят.



Зарплата. Согласно опросу, проведённому компанией ValuesValue, зарплаты специалистов в регионах России начинаются от 70 тыс. рублей. В Москве оплата труда на 10-20 тыс. выше.



Как попасть в профессию? С недавних пор ей стали обучать в российских вузах, но можно пробиться и без профильного образования. Нужен богатый игровой опыт, понимание устройства игры, наличие портфолио (моды, кастомные карты, прототипы собственных проектов), знание программирования и игровых движков (Unity\Unreal Engine).



Для работы с движками понадобиться мощное железо, и ноутбук HP OMEN 17 легко справится с такими нагрузками. Он доступен с процессором Intel Core i7-7700HQ или с Core i7-7820HK и оперативной памятью стандарта DDR4-2800 объёмом до 32 ГБ. Экран, что немаловажно, 17 дюймов.

Фото: Александр Гришин, «Чемпионат»

Сценарист

Одна из самых недооценённых пока профессий. Если в кино сценарий считается важнейшей составляющей, в видеоиграх сюжет порой не замечают. А ведь от игрового сценариста зависит основная история, характеры персонажей, диалоги, описание заданий и предметов. Сделать просто бодрый экшн недостаточно.



Всё усложняется тем, что повествование в играх осуществляется через геймплей. Задача сценариста – совместить сюжетные идеи с игровыми механиками. Они должны выглядеть логично во вселенной видеоигры.



Зарплата зависит от места работы. Одни студии нанимают фрилансеров для описания внутриигровых предметов за маленькую оплату. Другие берут человека в штат на неплохую ставку и доверяют ему написание целой вселенной. Небольшие студии готовы платить младшему сценаристу от 35 до 50 тыс. рублей.

Как попасть в профессию? Изучать игровой сторителлинг по статьям, курсам или роликам на YouTube. Активно наполнять портфолио рассказами, историями или сделать собственный текстовый квест. И, само собой, следить за рынком вакансий и знакомиться с нужными людьми.



Для творческой работы как раз подойдёт ноутбук HP OMEN 15. Его можно взять с собой и запустить нужную программу или игру без лагов.

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2D и 3D художник

Он отвечает за визуал будущего проекта: переносит образы, придуманные геймдизайнерами и сценаристами, на бумагу и экраны компьютеров. Большим плюсом будет умение работать в разных визуальных стилях – от пиксель-арта до флэта. Чем разноплановее специалист, тем больше вариантов найти студию разработки под свой стиль.



Специалисты в 3D занимаются созданием объёмных моделей, скульптурированием и анимацией, так что понадобится знание специальных программ.



Зарплата художников в регионах в среднем составляет 70 тыс. рублей, в Москве – в районе 90 тыс. рублей.



Как попасть в профессию? Для начала собрать все лучшие рисунки в портфолио, затем поработать бесплатно с инди-разработчиками ради опыта или попробовать предложить услуги на фрилансе. Некоторые студии берут стажёров на безвозмездной основе.



HP Omen 17 имеет хорошую цветопередачу, а его мощностей достаточно для работы как с 2D, так и с 3D графикой.

Фото: Александр Гришин, «Чемпионат»

Киберспортсмен

Огромные зарплаты топовых киберспортсменов уже никого не удивляют, потому что конкуренция улетела в космос. Стать профессионалом сейчас не так просто. Начать можно с любительских турниров, затем пройти открытые квалификации в про-лиги наподобие Faceit или постараться залететь одним из первых в новую дисциплину.



Недавно команда Na’Vi объявила о возвращении в Fortnite и подписала 15-летнего игрока Данилу Putrick Абдрахманова. Причём Putrick ещё до перехода в состав Na’Vi заработал $ 35 тыс. призовых.



Зарплата. Часто новичка подписывают в клуб на испытательный срок. Зарплаты зависят от уровня и масштабов организации. Игрок Na’Vi по CS:GO Кирилл Boombi4 Михайлов в начале карьеры выступал за Elements Pro Gaming, где получал $ 500 в месяц. Когда он перешёл в Winstrike, сумма выросла до $ 2,5 тыс., а в Na’Vi гонорары стали ещё больше. Их топовые клубы выплачивают в валюте.



Как попасть в профессию? Главное, чтобы вас заметили. Заявите о себе высокими результатами, и перспективным новичком заинтересуются киберспортивные организации.



Для киберспортсмена важен высокий FPS и отсутствие лагов — без комфортных условий не показать лучшую игру. На HP Omen 17 все актуальные дисциплины работают без проблем на максимальных настройках. Эта машина в принципе создавалась под нужды киберспортсменов.

Фото: Александр Гришин, «Чемпионат»

Менеджер киберспортивного клуба

Менеджер отбирает игроков для команды, договаривается со спонсорами и турнирными операторами. В его обязанности входит организация буткемпа: аренда коттеджа, проведение хорошего интернета, закупка еды и тд. Иногда менеджер помогает команде в оформлении визы для поездок на зарубежные турниры, бронирует билеты и отели. Чем круче клуб и выше статус специалиста, тем больше обязанностей он делегирует, но важные вопросы решает сам.



Зарплата. Минимальная цифра в крупной организации – 28 тыс. рублей. Далее гонорар может вырасти до 85-120 тыс.



Как попасть в профессию? Обязательный атрибут – свободный английский. Стоит начать учить несколько дополнительных языков, особенно китайский и корейский – в этих регионах киберспорт развит особенно сильно. Профессия требует принимать здравые решения и предотвращать проблемы.

От чемпионов мира до нищих перуанцев. Киберспортсмены, которых поймали на ставках Мем «322» и загубленные из-за жадности карьеры.

Психолог

В киберспорте он играет важную роль. Психолог помогает членам команды справиться с выгоранием, депрессией, длительными перелётами. Хороший специалист находит индивидуальный подход к человеку: одному просто нужно дать пару выходных, а другому необходимо выговориться, чтобы почувствовать себя лучше.



Психолог незаменим во время турниров, он должен найти правильные слова и настроить коллектив на победу. Если что-то идёт не так, между матчами он ведёт беседу с геймерами, выясняет, почему у них не получается играть в полную силу, и старается избавить их от стресса.



Зарплата зависит от опыта, уровня специалиста и формата работы: будет ли это постоянное участие в жизни клуба или помощь команде на конкретном турнире.



В России даже просто спортивный психолог – редкая профессия. Есть вакансии, которые начинаются со 100 тыс. в месяц. Без конкуренции по-настоящему топовый специалист может повышать запросы.



Как попасть в профессию? Кандидат должен иметь образование в сфере спортивной психологии и любовь к видеоиграм, чтобы легче находить общий язык с кибератлетами.

Фото: Александр Гришин, «Чемпионат»

Комментатор

Чтобы пробиться в комментаторы традиционного спорта, нужно выиграть конкурс или просто много лет пробиваться на телек. Порог вхождения в киберспорте куда ниже. Новичок берётся за стриминг маленьких чемпионатов или открытых квалификаций. Можно даже взяться за Южную Америку или Азию: аудитория там меньше, зато она фанатично предана любимому региону и будет закидывать вас лайками за хорошую работу. Студиям как раз бывает нужен человек, разбирающийся в малопопулярной соревновательной сцене, ведь им необходимо охватить матчи во всех странах.



Только получив место в студии, комментатор будет вещать на маленькую аудиторию. Если он хорошо себя проявит и завоюет доверие коллег, ему дадут поработать на крупных мероприятиях.



Зарплата. В одном из интервью известный русскоязычный комментатор Виталий V1lat Волочай рассказал, что профессия приносит до $ 10 тыс. в месяц. Часто гонорары выплачивают в валюте, потому что сумма складывается из денег от студии, рекламных контрактов и комментирования турниров по приглашению.



Как попасть в профессию? Специальные курсы или самостоятельные тренировки помогут улучшить речь. А харизму и умение развлекать зрителей придётся развивать с опытом. Новичок может комментировать некрупные серии, пытаться поработать со студией или сдружиться с коллективом, чтобы развиваться вместе.

Они скрываются под маской. Самые загадочные стримеры Twitch Внешность некоторых героев фанаты не раскрыли до сих пор.

Стример

Его работа – создавать шоу. Большая часть прямых трансляций в интернете игровые, но популярностью также пользуются разговорные стримы, совместный просмотр кино, сериалов или аниме, музыка и кулинария.



Труднее всего набрать первую аудиторию, но в этом могут помочь разные киберспортивные организации. Они часто ищут новые таланты для проведения прямых трансляций на канале клуба.



Известные стримеры – настоящие звёзды, у них толпы фанатов. Они становятся лицами рекламных кампаний, а разработчики дают им доступ к своим новым проектам раньше других.



Зарплата зависит от масштаба и активности аудитории стримера. Доход формируется из рекламы, донатов и платных подписок. По данным Forbes за 2019 год, десятка самых успешных стримеров в общем заработала $ 121 млн. В тройку лидеров вошли Тайлер Ninja Блевинс c $ 17 млн, Фелик PewDiePie Чельберг с $ 15 млн и Престон Preston Арсемент с $ 14 млн.

Фото: Александр Гришин, «Чемпионат»

Как попасть в профессию? Прокачивать как можно больше разных навыков: монтаж, съёмку видео, речь, умение рассказывать истории, артистизм и мимику. Не бойтесь делиться жизненным опытом с другими — часто люди приходят на стримы как раз за жизненным советом.



С ноутбуком HP OMEN 15 можно стримить в высоком качестве откуда угодно, где есть интернет. Помимо встроенных веб-камеры и микрофона, у него расширенная акустическая система HP Audio Boost, DTS Headphone: X, Bang & Olufsen с двумя динамиками.