Пока ждёшь S.T.A.L.K.E.R. 2. Лучшие моды для первой части

Оригинальная часть S.T.A.L.K.E.R. вышла в 2007-м. С тех пор прошло более 13 лет. За это время многие игры покрываются пылью и становятся никому ненужными реликтами прошлого. Но это точно не про «Сталкер» — народная игра про мутантов и артефакты лишь стала лучше с возрастом. Модификации для игры создаются с завидной регулярностью, а фанаты создают целые группировки, проживая в этой игре вторую жизнь. Если вы хотите возвратиться в безжизненный мир, населённый кровососами и другими мутантами, и взглянуть на «Сталкер» другими глазами, то присмотритесь к следующим модификациям. Ведь S.T.A.L.K.E.R. 2 неизвестно когда выйдет.

Моды на Cталкер: Тень Чернобыля

1. Lost Alpha

Видео опубликовано на YouTube-канале dezowave.

Нельзя не начать любой текст про моды для S.T.A.L.K.E.R. без Lost Alpha. По количеству и качеству контента эта модификация вполне может обогнать даже оригинал. Команда энтузиастов потратила годы, чтобы вернуть в игру весь обещанный авторами контент. Но им этого оказалось мало — они решили навешать на игру и собственные идеи. В итоге получился огромный монстр, который фактически превращает Shadow of Chernobyl в другой проект, более масштабный и крутой.

Вот лишь несколько пунктов из обширного списка изменений:

• 27 локаций (некоторые созданы с нуля)

• Новая сюжетная линия, основанная на основном квесте оригинала

• Полноценный эндгейм после окончания кампании

• Новые виды оружия с возможностью прокачивать стволы

• Возвращены все вырезанные мутанты

• Рандомные выбросы с новыми механиками

• Группировка «Грех», состоящая из облученных людей

• Управление транспортом

2. Old Good S.T.A.L.K.E.R. Evolution

Ещё одна масштабная модификация для оригинального «Сталкера». Как и Lost Alpha, Old Good возвращает в первую игру все обещанные разработчиками фишки, которыми они кичились до релиза. Тут и более вариативная симуляция жизни, более реалистичный геймплей, улучшенная графика, новые виды оружия и текстуры, возможность управлять транспортом и так далее.

При этом Old Good справляется с ещё одной важной задачей — лучше раскрывает контекст происходящего в оригинальном сюжете. Это реализовано благодаря дополнительным вариантам в диалогах, благодаря чему можно глубже проникнуться встречающимися персонажами и более широко понять историю «Сталкера». Уже за это Old Good достойна внимания.

3. Call of Misery (все части игры)

Эта модификация в корне меняет игру и превращает её в хардкорный симулятор выживания. Теперь игроку нужно спать, есть, следить за инвентарем, крафтить предметы и так далее. А вдруг не окажется патронов — пиши пропало, можно даже не думать выходить на охоту.

Одна проблема — в Misery вообще нет сюжетной кампании. После установки мода предложат присоединиться к одной из фракций и выпустят в огромный мир из 30 локаций. И всё, останется только выживать: выполнять простенькие квесты, отбиваться от бандитов, охотиться на мутантов и собирать более мощное снаряжение.

Примечательно, что Call of Misery получилась настолько огромной, что некоторые создатели модов создают для неё отдельные модификации, чтобы удовлетворить запросы аудитории.

Моды на Сталкер: Зов Припяти

1. Модификация графики ABR Mod

Видео опубликовано на YouTube-канале Alan Berserk Rose.

Графический мод ABR идеально подойдёт для тех, кто хочет перепройти «Зов Припяти» с приемлемой графикой и хорошей картинкой. Модификация вообще никак не влияет на геймплей, а просто делает внешний вид игры гораздо лучше.

Этому будут способствовать, например, полностью перерисованные текстуры, обновлённые модели монстров и оружия, а также растительность и погода. В общем, после установки модификации «Зов Припяти» становится очень красивой и ещё более мрачной и атмосферной игрой. Если вам не нужны новые квесты или сюжеты, но хочется пройти «Зов Припяти» с качественной графикой, то ABR — ваш выбор.

2. Долина шорохов

Видео опубликовано на YouTube-канале TheWolfstalker.

«Долина шорохов» добавляет в Call of Pripyat новую локацию с таким же названием, на которой разворачивается достаточно интересный сюжет. По истории некий майор Дегтярев отправляется в Долину, чтобы разыскать мощный артефакт «Сердце оазиса». С его помощью любой сталкер может полностью забыть о необходимости есть, а также получает дополнительные бафы защиты.

Игроки отметили, что модификация хорошо справляется с поддержанием атмосферы оригинальной «Припяти», а сюжет, несмотря на свою банальность, выполнен качественно и обходится без серьёзных проблем.

3. Путь во мгле

Видео опубликовано на YouTube-канале Johann Hirsch.

Вторая сюжетная модификация для Call of Pripyat, которая нашла отклик среди игроков. В этом неофициальном дополнении пользователь становится самым обычным сталкером, который отправляется на поиски загадочного артефакта. По пути предстоит побывать на таких локациях, как Кордон, Свалка, Бар и Курчатов.

Мод при этом выполнен очень убедительно с сюжетной точки зрения. Здесь достаточно крепкий и интересный сюжет, а диалоги не уступают по качеству играм GSC Game World.

4. Chernobyl Chronicles

Видео опубликовано на YouTube-канале TheWolfstalker.

«Хроники Чернобыля» закрывает наш список сюжетных модификаций для Call of Pripyat. История посвящена молодому сталкеру по кличке Клим, который пытается пробиться в городок Чернобыль-1. Его туда манит не какой-то загадочный артефакт или цель для убийства, а информация, полученная его семьёй 20 лет назад. Неизвестно как, но чета Клима узнала о катастрофе в Чернобыле и поспешила покинуть город — затем случилось то, что случилось. И спустя ещё 20 лет катаклизм повторился, что привело к образованию Зоны отчуждения.

Игроку вместе с Климом предстоит выяснить, каким образом семья сталкера получила информацию и последуют ли за ней новые мощные выбросы. Геймплей Chernobyl Chronicles максимально приближен к оригинальной игре, однако авторы позволили себе небольшие, но уместные вольности. Например, здесь можно индивидуально настроить некоторые параметры, а симуляция жизни вышла более проработанной.