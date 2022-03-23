Как мы встретили анонс нового «Ведьмака»

Начинается следующая глава «Ведьмака». Про анонс новой игры CD Projekt уже все наверняка слышали. Мы также успели рассказать, почему игру анонсировали именно сейчас и чего мы ждём от «четвёртой части». Теперь мы, авторы «Чемпионата», делимся своей реакций на новость.

Михаил Шевкун, шеф-редактор раздела Play

С «Ведьмаком» у меня особая история. До сих пор помню выход первой части, когда в «Эльдорадо» устроили ранний старт продаж — за день до выхода в остальном мире. Тогда ещё кассы сначала не пробивали товар. Этот диск до сих пор лежит у меня. Эх, сколько воспоминаний: загрузки по 10 минут, вылеты, попытки хоть как-то повысить производительность. Вот было время!

Понятно, что и второго «Ведьмака» я брал на старте продаж, хоть и компьютер тогда совсем не тянул и без того забагованный релиз, и третьего «Ведьмака» — правда, уже на PS4. Бесконечно люблю вселенную, хотя не совсем разделяю какую-то всемирную любовь к третьей части. Фанаты превратили игру в священную корову, о которой нельзя ничего плохого сказать — хотя проблем там, к сожалению, хватало.

Безусловно, я жду нового «Ведьмака», но подобному анонсу как-то сложно искренне радоваться. Известная по «Ведьмаку» студия создаёт ещё одного «Ведьмака» — ничего себе! Раз уж представили, то поделитесь хоть какими-то деталями. Мы сможем сделать своего героя? Какой временной промежуток выбран? Да, один намёк всё же есть: на постере изображён медальон школы рыси — её не было ни в прошлых играх, ни в книгах. И нас ждёт начало «новой саги», но после «Дикой Охоты» это совсем уж очевидно.

В общем, анонс получился техническим, факультативным и совсем уж скудным. Головой понимаешь, почему так. Но сердце хочет чего-то большего. Хотя бы простенького трейлера. Впрочем, стоит отдать должное истории: третьего «Ведьмака» анонсировали схожим образом, однако первые детали и другие ролики показали всего через несколько месяцев. Наверняка помните замечательный CG-ролик.

Игра, кстати, вышла всего спустя два года после анонса. «Новую сагу», к сожалению, мы вряд ли сможем начать в ближайшие три-четыре года. Но будем надеяться на лучшее.

Игорь Любавин, редактор новостей раздела Play

Для меня анонс новой части «Ведьмака» сюрпризом не стал — CD Projekt уже говорила, что когда-нибудь точно вернётся к франшизе.

Интересно тут другое — авторы представили новую часть явно не от хорошей жизни, ведь компании нужно восстанавливать репутацию после провального релиза Cyberpunk 2077. Скорее всего, игру мы увидим не раньше 2025-го, но сам факт разработки нового проекта в серии не может не радовать. Чего я очень жду от CD Projekt, так это обещанного крупного дополнения для «Киберпанка». На мой взгляд, у игры невероятный потенциал для рассказа захватывающих историй.

Анатолий Лукманов, редактор новостей раздела Play

На днях CD Projekt анонсировала новую часть «Ведьмака». Это был обычный понедельник, но его скрасил вот такой вот сюрприз. По правде говоря, я не погружён во франшизу с головой, но третью часть просто обожаю. Помню первый запуск. Она тут же поглотила меня, а выдохнуть я смог только после 400 часов. На сегодняшний день «Дикая Охота» стала для меня игрой, в которую приятно вернуться, а Геральт стал кем-то вроде друга, который по профессии должен убивать чудовищ.

Надеюсь, у CD Projekt RED ещё есть запал, чтобы вновь сделать качественное продолжение легендарной франшизы. Было бы неплохо исправить косяки «Дикой Охоты» и выдать что-то совсем крутое. Там даже появится новая школа. Дерзайте, а мы поиграем, порадуемся!

Иван Мастепанов, монтажёр раздела Play

«Ведьмак 3» в своё время смог окунуть меня в прекрасный мир славянского фэнтези. Его настолько не хотелось покидать, что в итоге я даже заставил себя прочитать все книги про приключения Геральта. Всё ещё помню, как было грустно, когда завершил последний квест в «Кровь и вино»… Вроде бы всех победил, счастливый финал, но при этом игра уже пройдена и больше там делать нечего. Печально. Да, я тот человек, который сначала пробегает все «вопросики» на карте, а потом идёт по сюжету.

Анонс новой части, конечно же, не мог не обрадовать. После Cyberpunk 2077, несомненно, есть небольшой скепсис, но, я думаю, разработчики уже извлекли все важные уроки. Так что ждём с нетерпением!

Олег Камалов, заместитель шеф-редактора раздела Play

В текущей жизненной ситуации очень сложно выделить хоть что-то позитивное в бесконечном новостном потоке. Но новый «Ведьмак» — тот самый случай, когда хочется сразу и побольше. Расстраивает, что анонс не сопроводили дополнительными деталями или хотя бы какой-то информацией.

Да и учитывая всё то, что происходило в польской студии всё это время, можно сделать неутешительный вывод — ждать придётся долго. И это, пожалуй, единственное, что омрачило анонс.

Семён Кудряшов, редактор видео в отделе Play

Мемный застольный тост про совпадение «желаний и возможностей» — это сегодняшняя картина с анонсом нового «Ведьмака». Больше года польские разработчики из CD Projekt RED смыкают щиты и с переменным успехом сдерживают натиск игрового сообщества. Того самого, которое разочаровалось в любимой компании после неудачного релиза Cyberpunk 2077. Многострадальный долгострой, который создал немало прецедентов, включая юридические: с возвратом денег и снятием игры с продаж в цифровом магазине PlayStation Store.

Ситуацию подправили спустя год. Именно «подправили». Но хотя бы так, а то в противном случае это было бы что-то вроде Anthem 2.0, который так и не вышел: поляки не забыли и не забили. Они продолжают удивлять. Cyberpunk 2077 получает апдейты, на очереди некстген-версия «Ведьмака 3: Дикая Охота», а прямо сейчас постер с надписью «Новая сага начинается» — это новый «Ведьмак». Очень нужный. Выйди ты хоть через 5 лет — не потеряешь актуальности и не сбавишь хайпа, который умело подогревается новыми фигурками, сериалом на Netflix, настольными играми и спин-оффами вроде «Кровная вражда: Ведьмак. Истории».

Помните же фразу: «Вдарим рок в этой дыре!» персонажа Джима Керри из культовой «Маски»? Знайте, польские разработчики идут на принцип. Им пророчили крах после релиза Cyberpunk 2077, а они — возьми да затащи. Анонс новой части «Ведьмака» был нужен. И он был нужен прямо сейчас — когда мир волнуется, а в играх кризис жанров, пресность и откровенная вторичность. Мы получим нового «убийцу Ведьмака» от людей, которые придумали, как этого самого ведьмака круто реализовать в видеоиграх. И если это не сказка, то что тогда?

И хочется верить изо всех оставшихся сил, что польские разработчики сумеют хорошенько всех нас удивить. Пусть даже и без отошедшего от дел Геральта из Ривии. Но всё с тем же обаятельным колоритом, в котором есть утопцы, прибожки и прочий бестиарий, ставший уже совершенно родным. Люди любят «Ведьмака». Люди и «Ведьмак» — это как «Любовь и голуби». Классика, спросите? Берите выше: родное и нужное!

С таким анонсом, не нравится вам его информативность или вы, напротив, до дыр засмотрели новый постер с надписью «Новая сага начинается», — стоит пожелать полякам лишь удачи. Торопить не будем, но и вы не подведите: давайте-ка в этот раз на опыте и кураже, без новой волны хейта и несбывшихся обещаний.