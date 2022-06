Прошли The Quarry. Создатели уже культовой Until Dawn наконец-то смогли превзойти себя

Недавно студия Supermassive выпустила The Quarry — новую игру в жанре интерактивного хоррора от создателей Until Dawn и антологии The Dark Pictures. Мы уже выпустили гайд для идеального прохождения, а теперь делимся впечатлениями от самой игры.

Классический слэшер

Разработчики явно вдохновлялись популярными фильмами ужасов 70-х и 80-х годов. Это отчётливо отражается в сюжете духовной наследницы Until Dawn. Место действия переносит наблюдателя в летний лагерь Хэкеттс Куори, где компания вожатых собирается к отъезду. Все планы рушит глупость одного героя-любовника, которая приводит к череде неприятных событий для всех участников игры.

Часть главных героев

История происхождения лагеря объединена загадочными мистическими событиями. На этот раз вместо аналога Джейсона Вурхиза девушкам и парням предстоит встретиться с мистическим злом в лице нескольких местных жителей и совместными усилиями постараться выжить.

Обойдёмся без спойлеров, но намекнём — внимательные геймеры, изучающие все заметки, будут готовы к главному «твисту» проекта.

Сценаристы постарались уйти от клише, поэтому привычные характеры немного видоизменены. К сожалению, полностью отказаться от таких персонажей не получилось. Пора загибать пальцы — в компании молодых ребят присутствуют влюблённая пара, накачанный мачо, стервозная красотка, её творческая подруга, технарь, любитель подкастов-страшилок (оба с определёнными наклонностями), смазливый красавчик и дерзкая американка тайского происхождения.

Знакомые актёры на месте

Участие в проекте принимали звёздные актёры и «старожилы» ужасов — Дэвид Аркетт («Крик»), Тед Рэйми («Зловещие мертвецы»), Лэнс Хенриксен («Чужие», «Терминатор»), Грейс Забриски («Твин Пикс», «Армагеддон»), Джастис Смит («Детектив Пикачу»), Ариэль Уинтер («Американская семейка»), Бренда Сонг («Социальная сеть») и Итан Сапли («Волк с Уолл-Стрит»). Нехилая вышла подборочка!

Болтаем, бродим и выбираем

За время появления The Dark Pictures студия набила руку на интерактивных фильмах, поэтому геймплей полностью опирается на предыдущие наработки команды. Фанаты жанра вряд ли найдут для себя что-то новое — управление поочерёдно переходит от одного героя к другому, приходится ходить по небольшим замкнутым локациям, осматривать предметы, разговаривать с напарниками и постоянно делать выбор.

Даже в безвыходных ситуациях есть чему порадоваться

В отличие от хоррор-антологии, The Quarry потеряла эмоциональную привязку персонажей. Теперь их взаимоотношения никак не влияют на возможные действия. Скорее всего, это сделано для кооперативного режима на восемь человек, где каждый игрок самостоятельно принимает решения за конкретного героя и выстраивает связи с другими вожатыми по своему желанию.

В этом ключе наблюдатель потерял некоторый чувственный окрас, который значительно выделял каждого участника повествования в предыдущих работах студии.

Оценить онлайн не получилось — из-за ситуации на Украине его запуск отложили почти на месяц , до 8 июля.

Игра ОЧЕНЬ тёмная!

Несмотря на это, мы получили добротный сюжет, который полностью опирается на деятельность игрока. Влияет абсолютно всё — QTE с точными нажатиями клавиш, бездействие, события на время и постоянные выборы. Только некоторая часть решений значительно влияет на финал истории, но многие из них откликнутся в последующих главах.

Банальный выбор не открывать дверь и оставить сумки в первой главе не приведёт к травме одного из героев в пятом эпизоде и поможет добраться до финала в целости. На релизе эту информацию знали немногие, так как подавляющее большинство геймеров забиралось в хижину.

За таким подвижным и реалистичным геймплеем кроется небольшая проблема — все последствия выборов для выживания вожатых почти всегда очевидны. Успешно выполняем QTE и не делаем глупостей. Вряд ли кто-то в здравом уме будет стрелять в кусты на шум, громко использовать рычаг в темноте, забираться на дерево от бегущего противника, бездействовать рядом с агрессивным врагом и не использовать все доступные средства защиты.

Конечно, ради разнообразия при повторном прохождении хочется специально делать необдуманные действия и увидеть смерти каждого персонажа. К тому же процесс гибели героев передан правдоподобно и во всех красках — отрывающиеся головы и реки крови.

Смерти героев вот так описывают

Для ленивых можно включить соответствующую кинематографическую версию с выбранным заранее исходом или наделить вожатых определёнными поведенческими чертами, чтобы вместе с друзьями за попкорном посмотреть всю историю без геймплея.

По словам геймдиректора Уилла Байлза, тут присутствует огромное множество финалов: «Мы создали 186 различных концовок для этих персонажей, а не только жизнь и смерть. Их истории будут чрезвычайно разнообразны».

По прошествии 10 часов и после нескольких повторных перезапусков появляется отчётливое желание узнать все вариации судеб героев. Такой продуманный сценарий с множественными выборами — именно то, чего и ждёшь от подобного высокобюджетного проекта. Браво!

Хоррор без ужасов

Проект получился атмосферным, но не без изъянов. Любителей пощекотать нервы удивить не получилось — в игре несколько классических скримеров с резким и нарастающим звуком да красочные сцены насилия. Зато музыкальное сопровождение оставило приятные впечатления — присутствуют качественные бодрящие композиции, яркие эффекты и подходящие к текущей ситуации аудиодорожки. Изображение же получилось очень тёмным с немногочисленными источниками света, удачно передающим настроение ужасающей ночи.

Ох эти томные взгляды вперёд

Не скрываем — пару раз пришлось даже воспользоваться Shazam, чтобы узнать и сохранить понравившиеся композиции.

Нашлось место и плохой оптимизации. На некоторых мониторах и телевизорах яркость придётся выкручивать на максимум и играть с приглушённым светом, иначе что-то увидеть в темноте будет проблематично. Нам повезло — такой ситуации не произошло, однако в сети присутствуют многочисленные комментарии недовольных игроков.

Узнаёте актёров?

Сведение звука и лицевая анимация в русскоязычной версии заметно пострадали. Нередко обрываются фразы после двух слов, и реплика начинается заново в подходящем месте. Мимика персонажей иногда не совпадает с эмоциями и не успевает за звуковым сопровождением. Такие ситуации не мешают играть, но немного портят впечатления от проекта. Надеемся, разработчики впоследствии исправят эти баги и доработают проект до идеала.

***

The Quarry — достойное интерактивное кино, которое моментально погружает игрока в события одной ночи. Supermassive Games удалось воплотить качественный сценарий с продуманной вариативностью действий. Несмотря на явные недостатки, поклонникам жанра будет приятно провести несколько вечеров в одиночестве или в компании друзей.

Понравилось

Качественный сценарий с геймплейной вариативностью.

Много экшена и мало блужданий по локациям.

Яркие и запоминающиеся сцены смертей героев.

Проработанная и детализированная графика.

Логичные и последовательные действия персонажей, не зависящие от игрока.

Не понравилось