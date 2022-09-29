Покупаем FIFA 23 на Xbox в России

Мы уже рассказали, как в России покупать FIFA 23 на ПК и PlayStation, но нельзя оставить без внимания и другое популярное семейство консолей — Xbox. Тем более тут вообще всё легко и прямолинейно: не надо ни кошельки на бирже криптовалюты создавать, ни муторно переводить свою учётную запись в другой регионе.
Всё очень просто
Поскольку на Xbox можно свободно менять регион учётной записи и консоли, а сама Microsoft не препятствует продаже кодов на игры на сторонних площадках, всё это максимально упростило жизнь обывателям.
FIFA 23
В России есть несколько крупных площадок, где множество предложений по продаже игр для Xbox. Это и группы в VK, и объявления на «Авито», но хоть какие-то гарантии при покупке есть только на Plati.ru — площадка выступает посредником. Впрочем, на «Авито» можно обращать внимание на рейтинг продавца — оценку аккаунта, как давно он создан и сколько уже отзывов (не смотрите, если их меньше 50 или 100).
Цены на разных площадках примерно одинаковые, поскольку конкуренция большая — достать ключ для Xbox не так сложно. Вот примерный порядок цен:
- версия для Xbox One — 2700-2900 рублей
- версия для Xbox Series — 2900-3200 рублей
- ультимативное издание (One и Series) — 3650-3800 рублей.
Цены на ультимативное издание
Для активации предстоит включить VPN определённого региона (это или Турция, или Аргентина) и зайти на сайт Microsoft. Это всё продавец расскажет при покупке. После активации игра будет сразу же доступна — регион консоли и страну учётной записи при этом менять не нужно.
Ещё один способ — диски
А ещё можно подождать, пока в Россию по параллельному импорту привезут диски. Это, правда, случится не раньше, чем через неделю после выхода FIFA 23 — первые поставки ожидаются 6 октября.
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FIFA 23 с 27 сентября доступна в раннем доступе и уже завтра, 30 сентября, выйдет полноценно. Футбольный симулятор получил хорошие оценки от прессы — мы также успели поделиться первыми впечатлениями и уже готовим полноценный обзор.
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