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Японские компании инвестировали $ 1 млн в Evolution Championship Series

Японские компании инвестировали $ 1 млн в Evolution Championship Series
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Кинокомпания Shochiku, компания Hearts United Group и организация Aetas инвестировали $ 1 млн в ежегодный турнир по файтингам Evolution Championship Series. Целью вложений является проведение этого соревнования в Японии. Ожидается, что новые инвесторы будут работать совместно с компанией SRKX Productions, которая является организатором этой серии турниров Evolution.

Напомним, что ранее уже планировалось провести Evolution Championship Series в Стране восходящего солнца, однако землетрясение в 2011 году сорвало планы организаторов.

Evolution Championship Series — ежегодный турнир, который проводится по дисциплинам Street Fighter 5, Mortal Kombat XL и другим файтингам.

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