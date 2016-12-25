ESL и Blizzard анонсировали турнир по Hearthstone: Heroes of Warcraft

Electronic Sports League совместно с компанией Blizzard Entertaiment анонсировала турнир по дисциплине Heartstone под названием Trinity Series. Призовой фонд соревнования составит $ 150 тыс.Также организаторы сообщили, что турнир стартует уже в январе. Финал состоится в марте на ESL America Studios в городе Бербанк, Калифорния. Всего в турнире примут участие восемь команд, три из которых уже известны: compLexity Gaming, Virtus.Pro и Tempo Storm.Hearthstone: Heroes of Warcraft — коллекционная карточная онлайн-игра по мотивам вселенной Warcraft, разработанная компанией Blizzard Entertainment.