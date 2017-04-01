Роберт «Ufenok77» Фахретдинов вышел в финал чемпионата РФПЛ по киберфутболу

Киберфутболист ФК «Уфа» Роберт «Ufenok77» Фахретдинов обыграл Михаила «Torrespnz» Запорожца, выступающего за сборную России, и вышел в финал РОСГОССТРАХ Чемпионата РФПЛ по киберфутболу.
Ufenok77 одержал победу в серии из трёх игр и в финале соревнований сразится с победителем пары ЦСКА – «Оренбург». В свою очередь, Михаил «Torrespnz» Запорожец сыграет в матче за третье место. Этот игрок – единственный киберспортсмен, прошедший в стадию плей-офф чемпионата из числа победителей открытых отборочных.
Первый РОСГОССТРАХ Чемпионат РФПЛ по киберфутболу проходит в развлекательном центре «Пирамида» в Казани. Прямая трансляция игр ведётся на сайте Российской футбольной Премьер-Лиги, в группе «Наш Футбол» в социальной сети «ВКонтакте», в эфире телеканала Game Show, приложении GameShow на платформе LG Smart TV, на страницах клубов Премьер-Лиги в социальных сетях. «Чемпионат» выступает информационным партнёром турнира.