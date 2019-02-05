Разработчики Fortnite переработали локацию «Блок» в «Королевской битве»

Студия Epic Games выпустила обновление для шутера Fortnite. Компания обновила локацию «Блок» в режиме «Королевской битвы». Теперь вместо CoLLAMAsseum от Zartbot там расположен китайский городок, созданный Nibil.



«Блок» — это одна из областей карты, добавленная в седьмом сезоне Fortnite. Она расположена в северо-западном углу карты. Она предназначена для локаций, созданных поклонниками Fortnite в творческом режиме. Журналисты предполагают, что китайский городок может остаться в игре дольше, чем предыдущие локации. Это связано с празднованием китайского Нового года.



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