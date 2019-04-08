Cyborgmatt: организаторы EPICENTER собственноручно распределили слоты

Менеджер Team Secret Мэттью Cyborgmatt Бейли в серии твитов объяснил, почему Valve отобрала дополнительные слоты у трёх регионов на EPICENTER Major 2019.

«Возможно, это из-за языкового барьера, но, как по мне, этот твит [от организаторов EPICENTER] создаёт ещё больше путаницы. В течение всего второго сезона Dota Pro Circuit Valve сама назначала регионы, которым достанутся дополнительные слоты. Ничего не изменилось.



При анонсе мэйджора организаторы EPICENTER собственноручно распределили слоты. Valve вынужденно вмешалась в ситуацию, чтобы исправить её, поскольку раньше так никто не делал.



Как и в случае со всеми предыдущими турнирами, распределение слотов произойдёт позднее, ближе к отборочным на мэйджор, а не заранее за несколько месяцев», — написал Бэйли.

EPICENTER Major 2019 анонсировали 18 марта. За организацию отвечает компания Epic Esports Events. В тот же день стало известно, что на мэйджоре по три слота получили СНГ, Китай и Европа, остальным регионам досталось по два.