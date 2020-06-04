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Читеры в Valorant пожаловались на повторные блокировки

Читеры в Valorant пожаловались на повторные блокировки
Киберспорт / Другие игры 0

Многие читеры, попавшиеся во время закрытого бета-тестирования шутера Valorant, были повторно забанены уже в финальной версии игры, выпущенной компанией Riot Games.

Игроки начали жаловаться на блокировку. Скриншоты с жалобами опубликованы в «твиттере» Anti-Cheat Police Department.

По словам игроков, их блокируют уже через несколько раундов. При этом многие читеры даже не сумели зайти в игру из-за блокировки «по железу».

Во время закрытого бета-тестирования Valorant было заблокировано почти 10 тыс. читеров. Разработчик улучшил античит, но его раскритиковали игроки. Так, по их словам, из-за античита происходил перегрев видеокарты компьютера.

Примечательно, что после релиза Valorant многие пользователи остались недовольны шутером. Рейтинги игры резко пошли вниз.

Состоялся официальный релиз Valorant в СНГ
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