С Джуди из Cyberpank 2077 можно будет завести роман

Джуди Альварес, один из персонажей игры Cyberpunk 2077, будет идти на контакт с игроком. С ней можно будет закрытить роман, об этом сообщила журналистка Алана Пирс.

Джуди показали во время шоу Night City Wire, которое накануне представил разработчик. После выхода шоу многие геймеры заинтересовались персонажем. Так, на Reddit даже создали её фан-клуб.

Джуди

Коммьюнити-менеджер CD Projekt RED, разработчика игры, подтвердила, что с Джуди можно будет закрутить роман. При этом сексуальная ориентация персонажа пока не называется.

Cyberpunk 2077 планировалось выпустить 16 апреля 2020 года. Но потом релиз перенесли на 17 сентября, а на прошлой неделе стало известно, что выход самой ожидаемой игры отложен ещё на два месяца, до 19 ноября 2020 года. Разработчики объяснили задержки тем, что не успевают закончить проект в срок и просто-напросто не хотят выпускать недоделанный продукт.